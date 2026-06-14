212° anniversario dell’Arma: l’Associazione nazionale Carabinieri lo celebra a San Pacifico

Domenica 14 giugno la sezione dell’Associazione nazionale Carabinieri ha festeggiato il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri (che ricorre il 5 giugno) con una messa che si è tenuta quest’anno a San Pacifico.

La celebrazione è stata officiata da Padre Gianluca.

Come da tradizione instaurata negli ultimi anni, proprio per incarnare lo spirito dell’Arma, ovvero tra la gente, per la gente e con la gente, la cerimonia si è svolta nel santuario per dare un carattere itinerante di vicinanza.

Alla festa hanno partecipato in rappresentanza di tutta l’Amministrazione comunale il sindaco Rosa Piermattei e il presidente del Consiglio comunale Sandro Granata. Erano presenti anche il comandante della Stazione dei Carabinieri di San Severino, Luogotenente carica speciale Massimiliano Lucarelli, e il vice comandante Maresciallo Matteo Parcaroli, nonché numerosi appartenenti all’Associazione nazionale Carabinieri assieme ai propri familiari.

Nel corso della celebrazione liturgica, durante la quale Padre Gianluca ha espresso all’Arma sentimenti di orgoglio, fiducia e stima – da parte dei cittadini e delle comunità – perché continua ad essere un presidio di legalità e vicinanza nella quotidianità. Ha inoltre evidenziato, in riferimento alle odierne letture, la consapevolezza di chi si arruola nell’Arma dei Carabinieri, come pure nelle forze dell’ordine in generale, la consapevolezza di dover affrontare l’estremo sacrificio per la difesa dei diritti inalienabili della Costituzione, di cui quest’anno si festeggiano gli 80 anni dalla promulgazione.

Il presidente della sezione, invece, ha rimarcato i propositi di collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri e con l’Amministrazione comunale nell’ambito di servizi durante le manifestazioni pubbliche ovvero presso gli istituti scolastici e in altre attività correlate alle scuole.

La festa si è conclusa con un momento di convivialità presso il Circolo ricreativo, dove sono state assaporate prelibatezze di eccellenza dell’azienda agricola Bartoccioni Gianpalma.

Nell’occasione è stato festeggiato il presidente della sezione – il Maresciallo maggiore Decio Bianchi – che nei giorni scorsi ha compiuto 82 anni e che continua ad organizzare e sostenere iniziative sociali che contribuiscono a consolidare i valori propri dell’Arma, ovvero fedeltà e lealtà, spirito di servizio e altruismo, legalità e giustizia, disciplina e coraggio. Auguri presidente da tutti i soci!