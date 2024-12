La scuola di ballo “F.A. Team Academy” saluta il 2024 con il saggio di Natale

Sabato 21 dicembre si è tenuto al ristorante Villa Berta il consueto appuntamento con il saggio di Natale della scuola di ballo “F. A. Team Academy” di Federica Agostinelli.

Oltre 70 ballerini sono scesi in pista nelle diverse discipline trattate: Latin Style, Danze Latino Americane, Hip hop, Danze Standard, Country, Zumba, Introduzione alla danza.

Un’occasione non solo per tutti i ragazzi di mettersi in mostra, ma anche per i genitori che hanno avuto la possibilità di apprezzare il lavoro svolto in questi pochi mesi dai propri figli.

Una serata all’insegna dei regali con tanti presenti e attestati per tutti i partecipanti. Dopo le esibizioni si è svolta la tradizionale cena in un clima di divertimento e spensierata allegria. In chiusura scambio di auguri natalizi e di buon anno.

A margine della festa lo staff della “F. A. Team Academy” ringrazia il ristorante “Villa Berta” per la disponibilità e per la stupenda serata.