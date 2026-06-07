“La sostanza dei sogni”: applaudito lo spettacolo teatrale degli alunni del “Tacchi Venturi”

Spettacolo bis applaudito anche dal sindaco Rosa Piermattei, seduta in prima fila con il presidente del Consiglio comunale Sandro Granata ed il luogotenente della stazione dei carabinieri di San Severino, Massimiliano Lucarelli, al teatro Feronia, per i ragazzi del Comprensivo Padre Tacchi Venturi.

A distanza di 24 ore dalla kermesse musicale “L’unione FA LA musica”, resa oltremodo prestigiosa dalla presenza dei coetanei del Comprensivo Soprani di Castelfidardo, gli aspiranti attori delle classi 1^ e 2^ C, diretti dal prof. Gabriele Cesaretti, assistito in regia dalle colleghe di Lettere Maria Giulia Angeletti e Valeria Colafrancesco, hanno dato vita all’onirico “La sostanza dei sogni”, una rappresentazione che ha condensato in una gradita koinè le due tragedie shakespeariane Macbeth e Romeo e Giulietta con la goldoniana Locandiera.

Il tutto “condito” dalle spumeggianti coreografie di Alessandra Granata e dagli interventi canori del coro diretti dalla prof. di Musica Mariana Valentini, mentre i docenti Massimo Melchiorri ed Ilaria Ricci hanno curato la scenografia. Curiosa ma azzeccata l’interpretazione al femminile dei due nobili corteggiatori di Mirandolina, una soluzione da contrappasso per contrasto del teatro che fu, «ma solo perché in seconda C siamo in prevalenza ragazze» hanno ammesso divertite le protagoniste de “La sostanza dei sogni”, festeggiate al termine dalla dirigente Catia Scattolini che ha sottolneato i sacrifici «per ottenere una seconda serata al Feronia resa possibile soltanto grazie al supporto dei nostri numerosi sponsor».

Mentre il sindaco Piermattei ha ricordato sorridente che «concediamo una serata gratis a teatro alle diverse associazioni che ce ne fanno richiesta, per le successive chiediamo il necessario contributo per le spese di gestione. La scuola comunque ne faccia richiesta e noi la terremo nella dovuta considerazione. I ragazzi sono stati davvero bravi». E divertenti, come gli addetti al cambio di scenografia, perfetti anche nell’arte della ramazza. Insomma, un anno del gettonatissimo progetto teatro trascorso proficuamente al Tacchi Venturi, con un prodotto finale di successo, nonostante una lunga assenza dell’esperto regista prof. Cesaretti che non di meno ha ritrovato i suoi studenti pronti e reattivi per il riuscito… atto finale.

Lu.Mus.