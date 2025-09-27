Rassegna “Riverberi” porta al Feronia lo spettacolo Jim Morrison, fantasie di un poeta rock

Il 14 settembre è partita la nuova edizione di Riverberi, la rassegna di RisorgiMarche, incentrata su musica, storie ed emozioni: il concerto di apertura di Pasquale Mirra all’Abbazia di Sant’Urbano di Apiro ha dato il via a questa serie di eventi che avranno luogo nel cuore delle Marche. Gli appuntamenti in calendario sono molti ed interessanti, originali e capaci di coprire ogni genere musicale: jazz, rock, blues, world music, classica, canzone d’autore, «un percorso plurale che riflette l’anima stessa delle Marche, regione al plurale», come dichiarato dagli organizzatori.

Anche San Severino sarà protagonista di una tappa di questa rassegna: sabato 8 novembre, ore 21, al Teatro Feronia, ci sarà lo spettacolo Jim Morrison – Fantasie di un poeta rock. Ezio Guaitamacchi, Andrea Mirò, Brunella Boschetti e Davide Van De Sfroos daranno vita ad uno spettacolo di racconti, suoni e visioni a 60 anni dalla nascita dei The Doors, un gruppo musicale che ha segnato un’epoca e che ha fatto la storia del rock, influenzando intere generazioni di musicisti e cantanti.

L’intento è quello di restituire la complessità e l’originalità della figura di Jim Morrison, alternando recitazione a momenti musicali, con arrangiamenti minimalisti e originali delle canzoni dei Doors e di altri gruppi e cantanti del tempo (come i Jefferson Airplane, Jimi Hendrix e Janis Joplin).

Il costo del biglietto è di 5 euro ed è acquistabile su Ciaotickets.

Gli altri spettacoli della rassegna in programma per ottobre e novembre sono: domenica 5 ottobre 2025 (ore 18), Servigliano (FM) – Teatro Ideale, “L’anno che verrà”: Omaggio a Lucio Dalla con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite (ingresso €10); giovedì 9 ottobre 2025 – ore 21:15, Porto San Giorgio (FM) – Teatro Comunale, Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello “Il cielo è pieno di stelle”: Un raffinato omaggio a Pino Daniele (intero €10 – ridotto (under 25) €8); sabato 18 ottobre 2025 – ore 21:15, Ostra (AN) – Teatro La Vittoria, Quartetto di violoncelli dell’Orchestra Cherubini (ingresso € 5); sabato 1 novembre 2025 – ore 21:15, Penna San Giovanni (MC) – Teatro Comunale, Lucian Ban, Marco Colonna e Mat Maneri – Canto trio -Jazz Improvvisazione, nuova musica (ingresso € 5); domenica 16 novembre 2025 – ore 18, Monte San Martino (MC) – Teatro Comunale, Erica Mou Cerchi Tour (ingresso € 5).

I biglietti di tutti gli spettacoli sono acquistabili su Ciaotickets.

Successivamente, la rassegna Riverberi proseguirà anche da gennaio ad aprile 2026 (prossimamente saranno annunciati i nuovi appuntamenti in cartellone).

S. G.