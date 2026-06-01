80° anniversario della Repubblica: il programma della cerimonia per il 2 Giugno

La Città di San Severino si appresta a vivere una nuova giornata di straordinario valore civile in occasione degli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana: ricorrenza che verrà celebrata martedì 2 giugno.

Questo il programma.

Alle ore 10 ritrovo in piazza davanti al teatro Feronia. Dopo i saluti delle autorità il momento centrale della mattinata sarà dedicato agli interventi sull’80° anniversario del voto alle donne e sulla Costituzione, a cura degli studenti dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, che proporranno riflessioni e pensieri scelti anche attraverso il Consiglio comunale dei ragazzi.

La cerimonia prevede poi la consegna ufficiale di copia della Costituzione della Repubblica italiana ai neo diciottenni per sottolineare l’importanza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza attiva.

Interverrà il Corpo filarmonico “Francesco Adriani”, che accompagnerà i vari momenti della mattinata.

Un valore aggiunto di grande rilievo per questo storico ottantesimo anniversario sarà rappresentato dal connubio tra memoria storica e creatività studentesca.

Nell’ambito del progetto “Costituzione work in progress”, promosso e coordinato dalla sezione Anpi “Cap. Salvatore Valerio” verranno esposti pubblicamente alcuni manifesti realizzati dagli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico “Eustachio Divini”.

Gli elaborati grafici, frutto di un percorso di studio e reinterpretazione visiva dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, sono stati realizzati dai ragazzi proprio in occasione delle celebrazioni per l’80esimo Anniversario della nascita della Repubblica, offrendo alla cittadinanza un punto di vista fresco, moderno e consapevole sui valori di libertà e democrazia.

Tutta la popolazione, le famiglie e in particolare i giovani sono calorosamente invitati a partecipare per condividere insieme un momento di festa e di forte identità nazionale.