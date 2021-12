3^ Categoria, Michele Palazzi nuovo allenatore del Serralta

E’ Michele Palazzi l’uomo scelto dal Serralta per guidare la squadra di Terza Categoria nella seconda parte della stagione. E’ questa la decisione presa dalla dirigenza gialloblù che ha scelto un allenatore di valore, di esperienza e con un ottimo curriculum. Da ricordare le stagioni trascorse al settore giovanile del Matelica (juniores nazionali) e al Pioraco (Prima Categoria) dove ha saputo far bene anche valorizzando molti giovani. Compito questo che Palazzi dovrà assolvere al Serralta dove c’è un progetto basato appunto su giocatori per lo più under 23.

Le prime parole del neo tecnico: “Sono onorato di essere stato scelto dal Serralta per questo incarico ed ho accettato con entusiasmo la proposta ricevuta. Sono contento di poter tornare in panchina dopo due anni e ho capito subito che qui ci sono tutte le possibilità per poter far bene. Organizzazione, serietà, società presente, ragazzi in gamba con cui si potrà lavorare al meglio. Sono certo che ci divertiremo e potremo toglierci soddisfazioni. Da parte mia avrò tanto entusiasmo e cercherò di far crescere la squadra che pur avendo tante qualità ritengo possa migliorare ancora soprattutto sul piano della mentalità”.

Palazzi già da qualche giorno ha iniziato il lavoro sul campo con i gialloblù e gli allenamenti saranno utili per farsi conoscere e per capire le caratteristiche dei singoli giocatori. Primo appuntamento ufficiale nel nuovo anno quando il Serralta andrà a far visita all’Appignano (8 gennaio) per la prima giornata del girone di ritorno.

Roberto Pellegrino