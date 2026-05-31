Nilson Flores Baez e Khadim Badlion Mbay protagonisti al teatro Olimpico di Roma

Il travolgente successo di “90 Mania – The Musical” ha conquistato in questi giorni anche il prestigioso palcoscenico del teatro Olimpico di Roma, dove si è registrato un entusiastico sold out con oltre 1.400 spettatori in festa.

Alla grande serata evento ha preso parte, in rappresentanza della Città di San Severino, l’assessore comunale al Turismo, Michela Pezzanesi, che ha accolto con entusiasmo l’invito di Daniele Mari per celebrare un progetto artistico profondamente radicato nel territorio maceratese.

Lo show, prodotto da Isolani Spettacoli del produttore Giacomo Isolani, vede infatti come assoluti protagonisti artisti, ballerini e interpreti provenienti da Tolentino, San Severino e Corridonia. Tra le fila dell’eccellente corpo di ballo brillano in particolare i giovani settempedani Nilson Flores Baez e Khadim Badlion Mbaye, applauditi calorosamente nel corso della trasferta romana.

“Vedere i nostri ragazzi calcare palcoscenici di livello nazionale e conquistare il pubblico della Capitale con oltre tre ore di pura energia è stata un’emozione indescrivibile, che ha riempito di immenso orgoglio tutta la comunità di San Severino. Ringrazio sentitamente Daniele Mari per il graditissimo invito, che ci ha permesso di vivere da vicino il trionfo di un progetto nato e cresciuto tra le nostre mura. Sappiamo che dietro questo sold out ci sono mesi di lavoro, sacrifici, dedizione e una passione straordinaria. Un plauso speciale e colmo di gratitudine va ai nostri concittadini Nilson Flores Baez e Khadim Badlion Mbaye: con il loro talento hanno dimostrato, insieme a tutta la compagnia, quanto lo spettacolo e l’impegno dei giovani possano diventare un motore formidabile di promozione e identità per il nostro territorio, portando il nome di San Severino fuori dai confini regionali”.

La tappa romana ha confermato la forza di uno spettacolo capace di far cantare e ballare intere generazioni, abbinando alla travolgente componente musicale la parte recitata “Un viaggio inatteso”, nata da un’idea della co-produttrice e coreografa Daniela Gorbini. Sul palco del teatro Olimpico, l’energia di Lele Mari e il ritmo di Igor dj in console hanno letteralmente trascinato il pubblico, supportati da coreografie curate nei minimi dettagli che hanno reso omaggio a icone intramontabili come Michael Jackson e Raffaella Carrà. Un’esperienza immersiva arricchita da costumi curati, giochi di luci, laser ed effetti speciali che hanno trasformato il teatro in una gigantesca festa collettiva.