Una visita in città per l’imprenditore Andrea Della Valle

L’imprenditore calzaturiero Andrea Della Valle, vice presidente e amministratore delegato della società Tod’s, che detiene oltre a questo marchio anche i brand Roger Vivier, Hogan e Fay, ha fatto visita alla città di San Severino. Ricevuto dal sindaco Rosa Piermattei, il noto industriale era accompagnato dal figlio Leonardo e da Maurizio Caucci, presidente della Re Hash, noto marchio denimwear.

Dopo una passeggiata in piazza, con sosta a Palazzo Gentili, Andrea Della Valle si è recato a Palazzo Manuzzini per ammirare le opere custodite nella pinacoteca “Tacchi Venturi”. Poi cena al ristorante Cavallini e ritorno in piazza per un drink al Bar Centrale. L’imprenditore, durante la sua visita in città, ha incontrato anche i componenti della Giunta comunale.