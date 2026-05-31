“Bambin Gesù”: i liceali parlano di “AI” con Matteo Leonesi dottorando Unicam

Gli studenti delle classi quarta e quinta del Liceo “Bambin Gesù” hanno partecipato a un interessante incontro formativo dedicato al tema dell’intelligenza artificiale, tenuto da Matteo Leonesi, dottorando presso l’Università di Camerino e studioso delle applicazioni dell’AI nei diversi ambiti della ricerca e della vita quotidiana.

L’iniziativa, organizzata dall’insegnante di Religione Martina Gullini nell’ambito delle attività trasversali di Educazione civica, ha offerto agli studenti un’importante occasione di riflessione su una delle tecnologie più innovative e discusse del nostro tempo.

Durante l’incontro, Matteo Leonesi ha illustrato ai ragazzi che cosa sia l’intelligenza artificiale, come funzioni e quali opportunità possa offrire nel campo dello studio, del lavoro e dell’organizzazione delle attività quotidiane. Particolare attenzione è stata dedicata all’utilizzo consapevole e critico di questi strumenti, sottolineando come l’intelligenza artificiale non debba sostituire il pensiero umano, la capacità di analisi o la creatività personale, ma rappresentare un valido supporto per potenziare l’apprendimento e favorire una maggiore efficienza nelle attività di ogni giorno.

L’incontro ha avuto anche una significativa valenza pratica. Gli studenti delle classi quarta e quinta hanno infatti sperimentato direttamente l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la realizzazione di un curriculum vitae, apprendendo come questi strumenti possano essere impiegati per valorizzare competenze, esperienze e percorsi formativi in vista del futuro inserimento nel mondo universitario e lavorativo.

L’attività si inserisce nel percorso di Educazione civica e cittadinanza digitale promosso dalla scuola, con l’obiettivo di fornire agli studenti competenze sempre più attuali e consapevoli per affrontare le sfide del presente e del futuro.