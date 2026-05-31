L’Audax Settempedana ha festeggiato la fine della stagione allo Javà

«Chiudiamo con il sorriso sulle labbra la nostra prima stagione in 3^ Categoria iniziata con grandi risultati, ai quali purtroppo è seguita una flessione dovuta all’inesperienza, ma nel corso della quale il fine ultimo di divertirci praticando lo sport che amiamo non è mai venuto meno – è la sintesi alla cena di fine stagione del presidente dell’Audax Settempedana, Carlo Sfrappini, che aggiunge -: ringraziamo chi, come lo Javà, ci ha permesso di far fronte alle varie incombenze di un impegnativo campionato e ci rimettiamo al lavoro per ripartire con immutata verve con mister Michele Palazzi alla testa dei nostri ragazzi. Cercheremo di rinforzarci per quello che sarà possibile ma intanto chiudiamo soddisfatti l’anno… zero». Serata di arrivederci per i granata dell’Audax tra battute, sorrisi ed aneddoti anche relativi al calcio di anni fa, sempre graditi, davanti ad una buona tavola e con tanto di torta finale. Calciatori, componenti dello staff tecnico e logistico, dirigenti, allenatore e presidente. Nessuno ha voluto mancare allo Javà. Ma la pausa per la dirigenza sarà breve, visto che la campagna rafforzamento è di fatto già iniziata. Fra qualche giorno i primi nomi di mercato.

Luca Muscolini