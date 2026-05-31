“Il mio cantico libero”: in piazza il contest nazionale ispirato ai valori francescani

Dopo lo straordinario successo della masterclass di fine aprile al Cet di Mogol, entra nel vivo il cammino del contest nazionale “Il mio cantico libero”. Domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno, Piazza del Popolo ospita le attesissime semifinali di questa importante kermesse. Le due serate, entrambe a ingresso gratuito con inizio alle ore 21, sono realizzate in collaborazione con la Pro loco e godono del patrocinio e del sostegno del Comune di San Severino.

Il concorso, ideato da Giordano Sangiorgi, patron del Mei, e promosso dal Comitato San Francesco 800, si rivolge ad artisti under 35 con l’obiettivo di unire la musica contemporanea ai valori francescani di pace, fraternità e rispetto per la natura. Su oltre 150 candidature da tutta Italia, sono stati selezionati 24 finalisti che si sfideranno sul palco settempedano, spaziando dal cantautorato al rap fino all’elettronica. Durante la recente esperienza al Cet, i giovani hanno composto un brano inedito scritto “a 48 mani” insieme al maestro Mogol, che diventerà la colonna sonora ufficiale del progetto.

Il programma delle due serate, condotte da Simona Cappelli, vede l’apertura affidata all’Accademia musicale Feronia e al Corpo Filarmonico “Francesco Adriani” Città di San Severino Marche.

Domenica 31 maggio si sfidano Anima, Bohris, Miacaracarolina, Elisa Sandrolini, Felicity, Francesco Rainero, Frenesi, Letizya, Meschia, Nicola Roncaglia, Royahl e Wasabi. Ospiti d’eccezione saranno Roberta Giallo, Patrizia Cirulli e il compositore Franco Fasano.

Lunedì 1 giugno salgono invece sul palco 21 Rulli, Francesca Sapio, Francesca Tessitore, Marta La Noce, Lospazio, Martin Basile, Niccolò Dainelli, Paola Di Leo, Pierpaolo Battista, Scarlet Deange, Silvia Lovicario e Susanna Reppucci.

Nel corso delle serate, il pubblico potrà votare la propria canzone preferita.

I proclamati finalisti accederanno alla finalissima del 26 settembre a Rieti, mentre il 3 e 4 ottobre il vincitore pubblicherà un Ep con l’etichetta Materiali Musicali e si esibirà al Mei di Faenza. Il premio finale sarà dedicato alla memoria di David Riondino, che ha seguito il contest selezionando gli artisti fino alla sua scomparsa.

L’evento, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato da Materiali Musicali in collaborazione con l’associazione Kayros, gode anche dei patrocini dei Comuni di Rieti e Faenza e della Regione Emilia-Romagna. Media partner d’eccezione è Radio LatteMiele, emittente di PRS Mediagroup nota per la sua attenzione alla canzone italiana, supportata da Secondamano. Un grande progetto di rigenerazione culturale che, come sottolineato da Sangiorgi e dal poeta Davide Rondoni, rappresenta una vera rivoluzione civile e musicale.