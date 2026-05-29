Saverio Giachetta torna a casa: sarà lui il numero 1 della Settempeda

C’era attesa per il colpo di mercato da parte della Settempeda. Dopo le recenti e le molte riconferme è giunto il momento del primo volto nuovo. E’ ufficiale l’arrivo di Saverio Giachetta. Sarà lui il nuovo numero uno biancorosso. Il classe ’98 vestirà per la prima volta in carriera la maglia della squadra della sua città. La dirigenza ha deciso di cambiare strada per il ruolo di portiere optando per un over dopo aver puntato negli ultimi anni sugli under. La scelta di Giachetta, reduce dalla vittoria del campionato con l’Aurora Treia, appare azzeccata perché le qualità del portiere di San Severino sono ben note e indiscusse. Talento precoce, Saverio è esploso molto presto, mettendosi in mostra fin da giovanissimo per poi continuare a crescere e maturare diventando un estremo forte e di livello tanto da vivere esperienze importanti in società di prestigio in varie squadre e categorie. Fra le tante ricordiamo Pescara (Prima squadra e Primavera), Pineto (serie D), Pianese (vittoria del campionato di serie D) e Potenza Picena. Dotato di esperienza, doti fisiche e tecniche, Giachetta appare la scelta ideale per i pali della Settempeda che potrà avere dal suo nuovo portiere affidabilità, sicurezza e rendimento. Subito dopo la firma abbiamo raggiunto Saverio per raccogliere le sue prime impressioni da giocatore settempedano: “Ho iniziato con la Settempeda da ragazzino (scuola calcio e Esordienti) poi sono andato via per andare a giocare altrove iniziando un lungo percorso e adesso ho la possibilità di vestire il biancorosso e posso finalmente dire di essere tornato a casa”. Giachetta racconta la trattativa: “Molto semplice e rapida. Nessun dubbio da parte mia. Ho accettato immediatamente dopo aver parlato con i dirigenti e il mister oltre che con qualche compagno che conosco. Tutti mi hanno parlato bene dell’ambiente, della squadra, dei tifosi: insomma referenze ottime e così ho detto subito di sì. Vestire questa maglia è un onore ed un orgoglio”. La squadra sta prendendo forma. Che idea ti sei fatto? “Sono convinto che la Settempeda sia una squadra forte, competitiva e con qualità. L’organico mi pare ottimo e ben assemblato. Mi piace. Nello scorso campionato la squadra ha fatto moto bene andando vicina ai play off svaniti all’ultimo. Parlando con i dirigenti ho capito che il progetto è invariato, che c’è voglia di fare bene e gli obiettivi sono sempre quelli e sono ambiziosi. Tutti vogliamo fare un torneo di vertice e da protagonisti”.

Roberto Pellegrino