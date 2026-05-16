Servizio idrico integrato, le Organizzazioni sindacali: “Bene la scelta dell’In House”

Come Organizzazioni sindacali confederali e di categoria esprimiamo soddisfazione per l’esito dell’Assemblea dei sindaci dell’Aato3 di ieri, che ha confermato all’unanimità la scelta del modello in house per la gestione del servizio idrico integrato del nostro territorio.

I sindaci, che sono in rappresentanza dei propri Comuni anche gli azionisti delle Società di gestione, hanno quindi confermato ufficialmente la volontà di mantenere l’acqua pubblica in mano pubblica, l’obiettivo che anche come Organizzazioni sindacali abbiamo da sempre perseguito in questi anni.

La partita non è però di certo finita e, anzi, entra oggi nella sua fase cruciale.

Ora la palla passa alle Società di gestione che, forti del voto unanime di ieri e del mandato che quindi i sindaci affideranno loro in maniera chiara, devono necessariamente e in tempi compatibili con la scadenza delle attuali concessioni (dicembre 2027) concretizzare le complicate fasi di scorporo e fusione dei rami idrici, per arrivare alla costruzione del gestore unico come previsto dalla normativa e come imposto anche dalle previsioni contenute nelle recenti ordinanze della Corte dei Conti.

Da parte nostra, nel ruolo di rappresentanza di cittadini e lavoratori, continueremo a monitorare la situazione per tenere alta l’attenzione sul tema e nelle prossime settimane promuoveremo anche iniziative pubbliche per informare la comunità e portare il nostro contributo sull’avanzamento del progetto di fusione, al fine di rendere tutti consapevoli sulle opportunità per il territorio derivanti dalla costruzione di un soggetto unico di gestione dell’acqua, bene fondamentale della vita delle persone.

Da oggi non ci sono quindi più scuse per rallentare o deviare il percorso, la politica ha finalmente scelto ed è arrivato il momento di concretizzare queste scelte con atti reali, nell’unico interesse dei cittadini del nostro territorio.

CGIL – CISL – UIL

Daniele Principi – Rocco Gravina/David Ballini – Sergio Crucianelli

FILCTEM CGIL -FEMCA/FLAEI CISL – UILTEC UIL

Andrea Coppari – Giuliano Caracini/Dalverio Dafne – Manuel Broglia