Coach Funari elogia i ragazzi dopo l’eliminazione agli ottavi play off per mano di Pesaro

Ormai “metabolizzata” la sconfitta in gara 2 con il Pesaro Basket, dolorosa per come è maturata (Climacalor San Severino acciuffata a fil di sirena sul 75 pari per poi essere battuta all’overtime) e per gli effetti, cioè l’eliminazione della Climacalor che termina così la stagione in Divisione regionale 1 agli ottavi dei play-off dopo aver chiuso la prima fase quinta nella classifica avulsa con Ascoli Basket e Virtus PS Giorgio e la novità della fase Silver in terza piazza dietro Il Campetto Ancona ed Acqualagna, è già tempo di bilanci.

«Pesaro Basket ha vinto meritatamente la serie e dimostrato di avere maggiore esperienza e maggiore malizia, quindi complimenti a loro – è la disamina sintetica di coach Giacomo Funari dell’ultimo match della stagione -. Ma sinceramente non voglio partire dall’analisi di quanto successo in campo, che purtroppo ci ha tolto una gara 3 per una disattenzione a 2 secondi dalla fine del match, ma – Funari passa al generale – dal grazie doveroso che devo ad ognuno dei miei ragazzi. Non abbiamo accettato mai la cultura dell’alibi e abbiamo lottato allenamento dopo allenamento, partita dopo partita contro le tante difficoltà che abbiamo avuto nell’ultimo periodo. Quello di giovedì sera può essere un punto di partenza più che di arrivo, quel pubblico in piedi che ci batteva le mani perché ha riconosciuto il coraggio di ogni giocatore deve essere il motore che ci fa muovere. Permettetemi infine di ringraziare tutta la Sab Basket che con estrema lucidità e competenza ci ha accompagnato per tutto l’anno. Sono arrivato qui perché stimolato dalle parole che i dirigenti mi avevano detto e alla fine di un anno posso affermare senza il minimo dubbio che questa è una società vera, sana e composta da uomini ambiziosi e dal forte senso della collettività. Ora ricarichiamo le pile e poi saremo di nuovo pronti e con un bel bagaglio di esperienza maturato». Coach Giacomo Funari ha messo il primo tassello a quello che potrebbe essere etichettato come un progetto triennale per il basket settempedano. Non resta che proseguire sulla via tracciata.

Luca Muscolini