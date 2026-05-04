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Rotary, il riconoscimento "Paul Harris Fellow" all'imprenditore Mario Marinelli
Rotary, il riconoscimento "Paul Harris Fellow" all'imprenditore Mario Marinelli

Rotary, il riconoscimento “Paul Harris Fellow” all’imprenditore Mario Marinelli

in Cronaca 4 Maggio 2026 418 Visite

Il Rotary Tolentino, presieduto da Iole Rosini, ha promosso un appuntamento di approfondimento scientifico e divulgativo, confermando il proprio impegno nella diffusione della cultura medico-scientifica sul territorio. L’iniziativa si è svolta al Country house La Contrada, dove si è tenuto l’incontro dal titolo “Evoluzioni della cardiologia interventistica”.

Relatori della serata sono stati due professionisti del settore: Francesco Pellone, direttore dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Cardiologia interventistica ed emodinamica dell’Ast di Macerata, e Leonardo Ciurlandi, anch’egli in forza alla stessa unità operativa.

«Abbiamo fatto un salto notevole nella cardiologia interventistica» ha dichiarato Francesco Pellone, evidenziando i risultati raggiunti a livello territoriale. Nel suo intervento, Leonardo Ciurlandi ha ripercorso l’evoluzione della disciplina: «La cardiologia interventistica è cambiata in maniera sostanziale rispetto a novant’anni fa. Le svolte epocali sono state molte. Per il futuro ci aspettiamo ulteriori sviluppi, anche grazie all’intelligenza artificiale».

Nel corso della serata si è svolto anche un momento istituzionale significativo, con l’ingresso di un nuovo socio, Lucia Pellegrini.

Inoltre, è stato conferito il Paul Harris Fellow, il più prestigioso riconoscimento rotariano, ai soci Mario Marinelli e Leonardo Compagnucci.

All’evento era presente anche il governatore del Distretto Rotary 2090 per l’anno rotariano 2026-2027 Stefano Gobbi.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di incontri promossi dal Rotary Tolentino, pensati per offrire momenti di informazione qualificata e accessibile, favorendo il dialogo tra specialisti e i soci del club su temi di grande rilevanza per la salute pubblica.

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