Serata d’applausi, al Feronia, per il concerto di presentazione del disco d’esordio della band Alessandro Menichelli Trio, dal titolo emblematico: “Songs of days gone by”. Un lavoro, edito dall’etichetta Emme Record Label, con ben undici tracce suonate dai talentuosissimi Alessandro Menichelli al pianoforte, Lorenzo Scipioni al contrabbasso e Nicolò di Caro alla batteria.

Con loro sul palco, quali special guest di una serata da incorniciare, anche Pablo Corradini al bandoneon, Maurizio Moscatelli ai fiati, Filippo Boldrini al violoncello, Daniele Cervigni alla chitarra e Giacomo Uncini alla tromba.

Il concerto, presentato dai Teatri di Sanseverino nell’ambito della stagione concertistica e patrocinato dal Comune, ha contato tra il pubblico numerosissime presenze.

Il discorso della band è davvero travolgente e appassionante tanto da aver conquistato il grandissimo Danilo Rea che dello stesso ha scritto: “Alessandro Menichelli, Lorenzo Scipioni e Nicolò di Caro riescono con grande maturità a fare musica in un momento in cui la proposta culturale è sempre più al ribasso, dimostrando che l’alternativa c’è ed è nelle mani dei giovani musicisti per i giovani ascoltatori. Il primo brano che ho ascoltato, Behind the curch – scrive ancora Rea – dà immediatamente la sensazione di ascoltare musica, nel senso positivo del termine, di quella che ti alzi la mattina e ti carica per il resto della giornata. Poi Anamnesi cambia scenario e la musica si complica, Pinocchietti invece è un esempio di sensibilità interpretativa dei tre musicisti che suonano nel rispetto dell’ascolto reciproco in un Cd che scorre veloce mai difficile all’ascolto, sebbene siano tutte composizioni originali da ascoltare in prima assoluta”.