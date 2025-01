Il Serralta chiude il girone d’andata con un ko esterno contro il Fabiani Matelica

Girone di andata che non finisce nel migliore dei modi per il Serralta che cade in quel di Matelica sul campo del Fabiani. Finisce 3-1 per i padroni di casa che chiudono i conti nel primo tempo e nel breve volgere di pochi minuti. Ne bastano infatti appena otto ai matelicesi per portare il match dalla loro parte con tre reti in rapida successione che condannano un Serralta che fino a quel momento aveva tenuto abbastanza bene, ma che poi si è fatto male da solo con tre disattenzioni che hanno favorito il Fabiani che non si è fatto pregare sfruttando al massimo la situazione.

Il quindicesimo e ultimo turno del girone ascendente era complicato già sulla carta, perché l’avversario era temibile, soprattutto per il suo attacco (a segno sono andate infatti tutte e tre le punte), e perché la squadra di Masciani arrivava alla sfida in piena emergenza viste le numerose assenze, anche di elementi importanti.

Tuttavia il Serralta scendeva in campo con voglia e impegno mostrando un approccio discreto (prima chiara occasione da rete capitava proprio ai settempedani), poi le cose cambiavano rapidamente quando Bartilotta andava a segno. Sbloccato il risultato il Fabiani non si fermava e, complici gli errori degli ospiti, ecco puntuale l’uno-due che indirizzava la contesa: prima Amore su rigore, poi Santucci portavano il punteggio sul 3-0.

Serralta colpito duro che però tornava dagli spogliatoi dopo il riposo con l’intenzione di reagire e qualcosa si vedeva con alcune buone trame ed un paio di belle chance non concretizzate. Il gol della bandiera gialloblù era firmato da Tommaso Vissani che, dopo essersi visto respinto il rigore dal portiere, riprendeva la palla mettendola in porta. Anche nelle fasi finali della gara era il Serralta ad attaccare (da registrare la possibilità di fare il secondo gol), ma il risultato non subiva più variazioni e così un Fabiani organizzato, compatto e sempre in partita riusciva a gestire il match fino a condurlo in porto per tre punti utili alla classifica. Per il Serralta ci sarà da dimenticare questo ko e pensare a ripartire con il piede giusto in vista dell’avvio del ritorno che però non agevolerà il compito visto che è in arrivo un test molto impegnativo, ovvero quello sul campo del Caldarola terzo in classifica.

Le formazioni

FABIANI MATELICA: Nicastro, Uffizialetti, Santucci, Nucci, Rossi, Mattioli, Malagrida, Parcaroli, Fiorgentili, Amore, Bartilotta Thomas. A disp. Mosciatti, Carucci, Russo, Paggi, Agasi, Bartilotta Francesco, Ronci, Palazzi, Reti. All. Menichelli

SERRALTA: Lanari, Sparvoli, Codoni (24’ st Cambriani), Gega, Crescenzi, Testa, Moretti, Lacchè, Vissani Tommaso, Buratti (16’ st Rapaccioni), Falconi. A disp. Spadoni, Baruni, Vissani Enrico, Magarelli, Baldassarre, Elisei, Cruciani. All. Masciani

Roberto Pellegrino