Festa del ringraziamento: un omaggio alla terra e al senso di comunità a Serralta

Si è rinnovata anche quest’anno la tradizionale “Giornata del ringraziamento” che si è tenuta nella frazione di Serralta, promossa e organizzata con cura dal locale Comitato di frazione in collaborazione con il Comune e in unione di intenti con le realtà agricole del territorio.

L’evento, che si inserisce nella storica tradizione di gratitudine per i frutti della terra, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, agricoltori e rappresentanti delle istituzioni. L’appuntamento, svoltosi nella suggestiva cornice del Castello di Serralta, ha rappresentato un momento di forte spiritualità e coesione comunitaria, onorando il lavoro nei campi e i valori rurali.

La giornata è iniziata con la celebrazione della manta, officiata da don Noè Benitez, che ha guidato i fedeli in un momento di riflessione sulla centralità della terra e del lavoro. Successivamente, l’attenzione si è concentrata sul tradizionale rito della benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli, simbolo del lavoro quotidiano e della speranza in una nuova stagione prospera. La mattinata si è conclusa con momenti conviviali e la degustazione di prodotti locali offerti dalle aziende agricole del posto, riaffermando il legame profondo tra la comunità e le sue eccellenze agroalimentari.

All’iniziativa ha preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei, che ha voluto esprimere la gratitudine dell’Amministrazione verso gli organizzatori e la comunità agricola.