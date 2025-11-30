Cordoglio per la scomparsa di Gianni Rustichelli, il “dottore delle 500”

Si è spento a San Severino il meccanico Gianni Rustichelli, il “dottore dell 500”, come lo avevamo chiamato in un’intervista fatta lo scorso anno per il Settempedano quando se ne andò in pensione dopo 60 anni di officina. Era lui in città l’esperto delle vecchie Fiat 500: come leggerete sotto, ne aveva “curate” quasi un migliaio…

L’altra notte il suo cuore ha smesso di battere. Aveva 75 anni. Ne danno notizia la moglie Carla, il figlio Gianluca, la nuora Rosanna, il fratello Ennio assieme agli altri familiari.

I funerali avranno luogo lunedì 1 dicembre alle ore 9.30 nella chiesa di San Domenico. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato “Il tempio degli angeli”.