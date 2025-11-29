Giornate Fai, miniguide all’opera: proficuo tour per le classi 2^ del “Tacchi Venturi”

Andata e ritorno all’insegna della cultura, della reciproca conoscenza e dello sport ai massimi livelli. Una due giorni “intrigante” quella vissuta dalle 22 miniguide dell’Ic Padre Tacchi Venturi e dalle cinque classi seconde della Secondaria che hanno avuto l’opportunità di approfondire la conoscenza dei rispettivi luoghi natii e di cementare l’amicizia con i coetanei dell’Egisto Paladini di Treia nel corso della settimana delle giornate Fai per le scuole, che si sono tenute, in particolare per gli studenti settempedani, giovedì e venerdì scorsi.

«Il nostro istituto – spiega la referente del progetto, la prof. di lettere del Venturi, Valeria Colafrancesco – ha ospitato le tre classi seconde della secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Egisto Paladini di Treia nella mattinata di giovedì 27 novembre. Le nostre miniguide, formate dalla dottoressa Paola Pistoni, guida turistica certificata dalla Regione Marche, messa a disposizione dall’assessorato alla Cultura del nostro Comune, e dalla sottoscritta, hanno illustrato quattro luoghi di interesse storico, artistico e culturale: il piano nobile del Palazzo comunale con la mostra sul Rinascimento marchigiano, il teatro Feronia, la chiesa di San Giuseppe e il museo del Territorio, con tanto di gadgets preparati dal nostro collega di Arte, Massimo Melchiorri».

L’evento ha avuto la piacevole amplificazione dalla presenza di una troupe di Rai 3 che ha intervistato alcuni fra gli studenti più appassionati all’iniziativa. Al lavoro sul suolo settempedano le valenti mini guide del Tacchi Venturi: Alex Appignanesi (1D), Felek Asani (2B), Giorgio Beni (3C), Ginevra Bonifazi (2D), Giuseppe Carducci (1C), Anastasia Cavacchioli (2C), Ettore Coppari (1E), Diego D’Ambrosio (1C), Bianca Gregorietti (2D), Anna Maria Leo (3B), Cristian Marozzi (3A), Alessio Onori (1E), Praise Oriakhi (3A), Tommaso Paciaroni (1B), Christian Palmucci (1B), Elisa Palossi (1E), Erio Ricci (1E), Manuela Romano (2C), Anna Rucoli (2B), Zoe Seri (3C), Michela Smerilli Guardati (2D) e Benedetta Taborro (2B) che hanno fatto apprezzare con la loro verve oratoria le bellezze territorio.

«Il giorno successivo – continua nella sua narrazione la docente Colafrancesco – le nostre cinque classi seconde hanno raggiunto Treia per visitare villa Spada, il teatro cittadino e per provare l’affascinante gioco del bracciale» sotto lo sguardo divertito delle rispettive dirigenti Catia Scattolini e Silvia Mascia Paolo, quest’ultima a fare gli onori di casa nel centro treiese con il vice Federico Teloni. L’uscita didattica, organizzata dalle dinamiche docenti del Tacchi Venturi, Maria Giulia Medei e Lavinia Romagnoli, è successivamente proseguita con un’interessante visita alla Lube Academy ed al palas civitanovese, parquet casalingo della Lube, dove docenti e discenti sono stati ipnotizzati dalle evoluzioni in allenamento degli alfieri cucinieri di coach Giampaolo Medei. Insomma, una gustosa ed indimenticabile due giorni a suon di volley e cultura.

Lu.Mus.