Elena Taborro
La neodottoressa Elena Taborro

Direzione d’impresa, Marketing e Strategia: Elena Taborro si laurea con 110 e lode

in Consigliati 17 Novembre 2025 277 Visite

All’Università degli Studi di Torino la giovane Elena Taborro ha conseguito con 110 e lode la laurea magistrare in Direzione d’impresa, Marketing e Strategia, discutendo una tesi dal titolo “Sostenibilità aziendale e ottimizzazione della supply chain: approccio teorico e analisi di un progetto di consulenza nel settore automotive”.

Relatore il professor Alessandro Bonadonna.

Alla neo laureata, che ha concluso il suo iter accademico così brillantemente, giungano i complimenti di amici e parenti che in questo momento vogliono esprimerle le loro felicitazioni anche attraverso le “colonne” del Settempedano.

