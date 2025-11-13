Lutto in città: si è spento il geometra Libero Lorenzini

A distanza di poche ore dalla scomparsa di Paolo Mandorlo, per lungo tempo geometra del Comune, la città di San Severino piange un altro lutto. All’età di 92 anni si è spento il geometra Libero Lorenzini, anche lui “colonna” dell’ufficio tecnico del Comune settempedano nel periodo precedente a quello in cui prestò servizio lo stesso Mandorlo.

Libero Lorenzini, sposato con la professoressa Marisa, sua straordinaria compagna di vita, era un uomo d’altri tempi, forte nell’animo e nella tempra. Una persona stimata e benvoluta. Lascia un caro ricordo in chi lo ha conosciuto.

Nel dicembre del 2023 aveva festeggiato assieme alla moglie il traguardo delle nozze di diamante, con la benedizione del cardinale Edoardo Menichelli (la foto venne scattata il giorno dell’anniversario).

I funerali saranno celebrati nella chiesa di San Domenico sabato 15 novembre alle ore 15.45; la camera ardente è stata allestita nella sala del commiato “Il Tempio degli Angeli”.