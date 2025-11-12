San Severino onora i Caduti nelle missioni internazionali per la pace

Solenne cerimonia pubblica a San Severino per celebrare la “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle Missioni internazionali per la pace”. La ricorrenza, ogni 12 novembre, commemora l’anniversario della strage di Nassiriya del 2003 in cui persero la vita 19 italiani, tra Carabinieri, militari e civili.

Ad aprire la celebrazione, promossa dal Comune e dalla sezione cittadina dell’Anc, subito dopo l’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro al monumento, è stato il luogotenente carica speciale Francesco Losurdo, vicepresidente della sezione di San Severino dell’Associazione nazionale Carabinieri.

Nel suo intervento Losurdo ha ricordato l’attentato di Nassiriya sottolineando che il sacrificio dei caduti “richiama il valore dell’impegno per la costruzione di un mondo più giusto, libero dalle atrocità della guerra”.

Ha poi evidenziato l’impegno italiano, in ossequio all’articolo 11 della Costituzione, in circa 40 missioni internazionali nell’anno 2025, esortando affinché la ricorrenza sia “fonte di ispirazione per le nuove generazioni perché sappiano approdare al testimone morale raffigurato dai caduti”.

Dopo la lettura della Preghiera del Carabiniere, padre Luciano Genga ha impartito la benedizione alla presenza del vicario foraneo, don Donato De Blasi.

A seguire il sindaco Rosa Piermattei ha rivolto il suo discorso alla comunità, ribadendo il profondo legame tra la città e i valori difesi dai Caduti: “Questa data non è casuale: è stata istituita, infatti, con la Legge 162 del 2009 in concomitanza con l’anniversario della strage di Nassiriya – ha detto il sindaco -. Quei martiri persero la propria vita mentre svolgevano il loro dovere, portando stabilità, ricostruzione e aiuto in un territorio martoriato. Il loro sacrificio, da allora, è divenuto il simbolo dell’impegno italiano per la pace nel mondo”.

Il sindaco ha poi citato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per sottolineare il tributo nazionale: “A quanti, operando in aree di crisi, mettono a rischio la propria vita in difesa della pace e dei diritti umani, va la riconoscenza del Paese”.

La Piermattei ha concluso il suo intervento rivolgendo un ringraziamento particolare alle forze dell’ordine locali: “Come rappresentante di questa comunità, rinnovo il mio personale grazie, e quello di tutta la Città, ai nostri rappresentanti delle forze dell’ordine per il loro impegno, il loro esempio e la loro quotidiana attività a servizio di tutti noi cittadini. Che la memoria delle vittime dell’attentato di Nassiriya sia per tutti noi, oggi e sempre, una luce guida e un monito a perseverare sulla strada della pace”.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, l’assessore Vanna Bianconi, il consigliere comunale Alberto Capradossi, il presidente del Consiglio comunale di Matelica, Sauro Falzetti, il comandante della locale stazione dell’Arma dei Carabinieri, luogotenente carica speciale Massimiliano Lucarelli, e il presidente di sezione dell’Anc, maresciallo maggiore cavalier Decio Bianchi.

Presenti anche rappresentanze dell’Associazione nazionale Granatieri, dell’Associazione nazionale Aviazione Esercito, del locale Comitato della Croce rossa, del Gruppo comunale di Protezione civile e gli alunni dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, accompagnati dalla dirigente scolastica Catia Scattolini e dai docenti.