Gli 80 anni di Mario Salvatori: gli auguri di familiari e amici

Gli 80 anni di Mario Salvatori! Festa grande in famiglia, e con gli amici di sempre, per il noto settempedano di Sant’Elena, Mario Salvatori, che ha tagliato il traguardo degli …anta con l’8 davanti.

Prima la messa a San Pacifico, poi il pranzo alla Collina dei ciliegi. Momenti carichi di emozioni e sorrisi, vissuti con semplicità con la gioia di stare insieme e condividere un compleanno comunque importante!

Così gli amici più stretti hanno pensato bene di augurare a Mario un “mondo di bene” anche attraverso le colonne – si fa per dire (visto che siamo sono online!) – del Settempedano!

E ovviamente anche la redazione si unisce al coro di auguri…