“Olicor” di Oliviero e Corrado Carducci taglia il traguardo dei 25 anni di attività

Il 13 settembre del 2000, alle soglie del nuovo millennio, nasceva il marchio Olicor grazie all’impegno e alle capacità imprenditoriali dei fratelli Oliviero e Corrado Carducci che, seconda generazione di titolari, hanno rivoluzionato il metodo di lavoro dell’azienda di famiglia rendendola competitiva e ampliando la sua già vasta gamma di prodotti.

Da quel giorno sono passati ben 25 anni e così ieri, 13 settembre, Oliviero e Corrado hanno voluto festeggiare il “quarto di secolo” di Olicor assieme ai propri familiari – a cominciare dal padre Ferdinando, che iniziò l’attività nel lontano 1976 -, ai dipendenti e ai collaboratori dell’azienda.

La Olicor srl, sviluppando nuove tecniche di personalizzazione degli abiti professionali, li ha trasformati col tempo in veri e propri strumenti di comunicazione e di marketing. Inoltre, ha saputo arricchire il settore attraverso la produzione di gadget di elevato impatto. Tant’è che oggi Olicor è partner di PAYPER e rivenditore specializzato di brand come ad esempio U-Power o Diadora.

“Negli ultimi anni – sottolineano Oliviero e Corrado Carducci – la nostra passione per lo sport, per la vela in particolare, ci ha spiegato le ali verso un segmento di mercato dove l’immagine conta sempre più, apportando forza comunicativa all’appeal della competizione. E’ nato così il brand U-Sail, grazie alla collaborazione tra Olicor e Uniform, fornitore della Marina Militare”.

U-Sail, infatti, è il brand di abbigliamento e calzature da vela che vanta con orgoglio la propria identità.

“Si tratta di un progetto innovativo che si è conquistato autorevoli riconoscimenti – continuano i fratelli Carducci – e che ha permesso a Olicor di diventare fornitore ufficiale della Federazione italiana della vela. Successivamente la collaborazione si è estesa ad altre Nazionali che gareggiano con le nostre maglie da competizione. Inoltre i migliori velisti indossano le nostre scarpe. Alcuni di questi le hanno ai piedi – proprio nel momento in cui stiamo parlando – e ci vincono la Maxi Rolex Cup, a Porto Cervo. Infatti il team Django è sul podio con il mod. 2.custom, un modello totalmente personalizzato”.

Nel 2021, sempre nel mese di settembre, l’azienda ha potuto fare rientro nella propria sede, lasciata temporaneamente a causa del terremoto. La struttura è stata recuperata nell’ambito degli interventi di ricostruzione post sisma e ora ospita di nuovo i laboratori, gli uffici e lo show room.

“Non ci siamo mai fermati nemmeno per un momento – concludono Oliviero e Corrado Carducci – e, nonostante le difficoltà dovute alle contingenze che stavamo e stiamo vivendo, abbiamo continuato a lottare fino ad oggi, in cui possiamo festeggiare questo traguardo. Siamo una dinamica realtà settempedana che crede nei valori del lavoro e dell’umanità. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno sempre creduto in noi, i nostri clienti e tutti i nostri fornitori. Ma un ringraziamento speciale va ai nostri collaboratori, cuore pulsante della Olicor, oltre alle nostre famiglie che non hanno mai fatto mancare il calore e l’appoggio alle faticose scelte compiute”.