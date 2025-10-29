Ancora un incidente: scooter contro auro, ferito un 58enne di San Severino

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 13.30 di oggi, mercoledì 29 ottobre, all’incrocio tra via Aristide Merloni e la strada provinciale 127 “San Severino – Tolentino”.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, una Fiat Tipo station wagon è entrata in collisione con uno scooter Bmw.

Alla guida della Fiat Tipo vi era un uomo di 65 anni, originario dell’Abruzzo, dipendente di una società impegnata nei cantieri della ricostruzione. Il motociclo era invece condotto da un 58enne residente a San Severino.

Ad avere la peggio nello scontro è stato il conducente dello scooter che è finito a terra. Soccorso tempestivamente da alcuni automobilisti di passaggio e poi dal personale di un’ambulanza, è stato trasferito presso l’ospedale di Camerino per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

La Polizia locale ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.