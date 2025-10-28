“Note tra le pagine”: Accademia Feronia in biblioteca con Francesco e Angelica Chiarella

La biblioteca comunale “Francesco Antolisei” di San Severino si prepara ad accogliere un evento culturale che unisce il fascino della musica classica alla tranquillità dei libri. Mercoledì 29 ottobre, a partire dalle ore 18 (ingresso libero), si terrà l’iniziativa “Note tra le pagine”, un concerto cameristico a cura dell’Accademia musicale Feronia.
L’evento vedrà l’esibizione di due talenti locali: Francesco Chiarella al violino e Angelica Chiarella al pianoforte. La performance, organizzata dall’Accademia Feronia, da decenni punto di riferimento per l’educazione musicale a San Severino con sede presso lo storico teatro Feronia, promette di regalare al pubblico un momento di grande suggestione e raffinatezza artistica.
L’iniziativa rientra nelle attività della biblioteca comunale che consolida così il suo ruolo non solo come luogo di studio e lettura, ma anche come vivace centro di aggregazione culturale.
Per info e prenotazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 0733641313.