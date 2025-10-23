“Terra d’organi antichi”: concerto “a quattro mani” nella chiesa di San Giuseppe

Il Festival “Terra d’organi antichi”, giunto alla ventesima edizione, propone – domenica 26 ottobre, alle ore 19, nella chiesa di San Giuseppe – il penultimo concerto del cartellone della rassegna. Sarà un concerto per organo “a quattro mani”, con un programma che spazierà dalla musica barocca al romanticismo. Protagonisti del concerto saranno Viviana Romoli e Marco Fracassi e il bellissimo organo antico di Pietro Nacchini del 1757 da poco restaurato in occasione della riapertura della chiesa. Occasione più unica che rara è quella di poter ascoltare un concerto a quattro mani, per il quale occorre uno strumento che abbia caratteristiche sonore adeguate e musicisti con un grande affiatamento.

Viviana Romoli ha conseguito il diploma di laurea di II livello in organo e composizione organistica presso il Conservatorio “F. Bonporti” (Trento) con il M° Marco Fracassi e precedentemente il diploma in pianoforte con la professoressa Gaetana La Rocca presso il Conservatorio “Santa Cecilia” (Roma) dove ha inoltre studiato composizione con il M° Francesco Carotenuto. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero. Ha collaborato con la Fondazione Levi di Venezia, il Dipartimento di Storia della Musica dell’università di Padova e il Miur svolgendo corsi di aggiornamento. È direttrice artistica delle rassegne concertistiche dell’associazione Padova Urbs Organi.

Marco Fracassi si diploma in Organo e Composizione organistica con il m°. Luigi Toja, dopo aver ottenuto due Diplomi di merito. Approfondisce la Direzione d’orchestra all’Accademia di Pescara con M. Gusella, l’estetica bachiana con W. Krumbach, il Basso Continuo con W, Kolneder ed il Clavicembalo con M. Pia Jacoboni. Consegue un Master in Gestione dello spettacolo dal vivo. Inizia giovanissimo l’attività concertistica. Dal 1982 è direttore dell’Orchestra e Coro “La Camerata di Cremona”, fondatore de “I Solisti di Cremona”, direttore della collana di studi musicologici “Cremonae Musica”.

Il concerto è stato patrocinato dal Comune. L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: 339.6190544 – maurizio.maffezzoli@gmail.com