Autorizzata l'accensione anticipata dei riscaldamenti da lunedì 13 ottobre

13 Ottobre 2025

Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato l’Ordinanza n. 364 che autorizza l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale a partire da lunedì 13 ottobre.

Il provvedimento è stato adottato in seguito al calo delle temperature registrato nelle ore notturne e mattutine ed è motivato anche dalla necessità di garantire condizioni igienico-abitative idonee negli ambienti, in particolare nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni private dove il disagio è maggiore per persone diversamente abili o ammalate.

La durata massima di accensione non potrà superare le sei ore giornaliere. L’Amministrazione invita la cittadinanza a mantenere comunque un utilizzo moderato e consapevole degli impianti, nel rispetto delle disposizioni e nell’ottica del risparmio energetico.

