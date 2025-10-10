Enduro: Massimiliano Luzi si laurea di nuovo campione italiano di regolarità

Massimiliano Luzi si laurea di nuovo campione italiano di enduro. Il pilota settempedano, infatti, ha vinto il campionato italiano di regolarità, gruppo 5, sia a livello individuale, sia a squadre sotto l’egida del Moto club “Sorci Verdi” di Loreto in sella a una Puch Frigerio 125 cc, messa a disposizione da Gabriele Pieristè di Recanati.

Una stagione importante che ha portato Max Luzi a essere anche vice campione europeo con una gara in meno, a conferma della forza di un campione delle due ruote inossidabile come lui. Il titolo tricolore, l’ennesimo traguardo di una carriera da incorniciare, giunge dopo l’exploit del 2024 quando Luzi – sempre alla guida di una Puch 125 cc, si aggiudicò l’edizione del FIM Enduro Vintage Trophy, la competizione internazionale più importante riservata alle moto d’epoca da regolarità, prodotte fino ai primi anni ’80.

“Ringrazio il gruppo sportivo ‘Sorci Verdi’ e coloro che mi sono stati di supporto in questa stagione agonistica – dice il pilota di San Severino –. Non è mai semplice confermarsi ad alti livelli, ma la passione è forte e cerco di prepararmi sempre al meglio per affrontare nuove sfide”.