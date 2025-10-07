5 ottobre 2025: le nozze d’oro di Maria Rapaccioni e Bernardo Cataldi

Domenica 5 ottobre 2025: sono passati esattamente 50 anni dal fatidico 5 ottobre 1975, quando Maria Rapaccioni e Bernardo Cataldi si dissero reciprocamente “sì” nella chiesa di Santa Maria Assunta di Cesolo con la benedizione di Dio e la celebrazione religiosa di don Quinto Taddei, indimenticato parroco cesolano.

A distanza di 50 anni Maria e Bernardo hanno voluto ringraziare il Signore, insieme ai parenti e agli amici di sempre e si sono ritrovati alla “Collina dei ciliegi” per festeggiare l’evento con sempre graditi ravioli e gnocchi al tartufo, seguiti da agnello e pollo fritto e tanta altra grazia di Dio. Dicevamo parenti e amici più stretti; erano 50 anche loro, di cui numerosi amici del gruppo “Issi nostri” de Cesolo che qualche mese fa hanno celebrato anch’essi i 50 anni ovvero “le Nozze d’oro dell’amicizia e della lealtà”. I miracoli del numero 50!!!!

A Maria e Bernardo i rallegramenti per il traguardo da parte di tutti gli amici settempedani, la redazione de “IL Settempedano” e di quanti hanno sempre stimato questa bella coppia di sposi, simpatici, uniti e altruisti.

Giammario Borri