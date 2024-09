Volley, palas gremito per Lube-Modena in memoria di Roberto Soverchia

Nel giorno del ritorno ufficiale di Marko Podrascanin in biancorosso, la Cucine Lube Civitanova ha chiuso il calendario della preseason con un successo in amichevole contro la Valsa Group Modena.

Al PalaCiarapica, in occasione del match in memoria dell’imprenditore Roberto Soverchia a un anno dalla sua scomparsa, i cucinieri di Giampaolo Medei hanno superato i gialli di coach Alberto Giuliani per 3-1 (25-22, 25-22, 18-25, 25-17) al termine di un test di buona intensità.

La gara è stata preceduta dalla consegna di due targhe in ricordo di Roberto – da parte della moglie Franca Marini – ad Albino Massaccesi per la Lube e ad Alberto Giuliani per Modena, i quali hanno permesso la concretizzazione di questo importante evento sportivo. Era presente anche il sindaco Rosa Piermattei che, a sua volta, ha donato alla signora Franca una targa commemorativa da parte del Comune, che ha patrocinato l’iniziativa.

E’ stato un momento di forte emozione, sottolineato dal lungo applauso dei tantissimi spettatori che gremivano le tribune del palas. Visibilmente emozionato l’allenatore settempedano Alberto Giuliani, amico e compagno di squadra di Roberto ai tempi della “San Severino Volley” di qualche anno fa. Così come Mario Buschittari, già direttore sportivo del Club e pure lui molto legato a Roberto. La “macchina organizzativa” di questo straordinario appuntamento pallavolistico è stata impeccabile e Mario l’ha guidata alla perfezione.

I ringraziamenti

A margine della serata la società – presieduta da Cesare Martini, dg Giovanni Soverchia – ha voluto ringraziare ufficialmente Buschittari per il grande lavoro svolto in queste settimane nell’organizzazione dell’evento e il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, l’Amministrazione e l’intera struttura comunale – dagli operai ai tecnici, dalla Polizia locale alla Protezione civile – per l’indispensabile supporto dato alla manifestazione.

Senza dimenticare Croce rossa e Carabinieri, che pure hanno prestato servizio in un pomeriggio di sport con centinaia e centinaia di persone presenti al palazzetto.

Quindi è iniziato l’incontro, con i diversi momenti scanditi da Marco Moscatelli, impeccabile anche nella veste di speaker.

La gara

Lube in campo senza Chinenyeze, Larizza e Nikolov. Al via Boninfante al palleggio e Lagumdzija opposto, Bottolo e Loeppky laterali, Gargiulo e Tenorio centrali, Balaso libero. Rivali schierati con De Cecco in regia e Buchegger opposto, Gutierrez e Rinaldi in posto 4, Sanguinetti e Stankovic centrali, Federici libero.

In avvio la diagonale biancorossa è ispirata (7-6), Modena ingrana e trova il sorpasso (11-12). Civitanova accelera e trova il doppio vantaggio (17-15) su due errori emiliani, ma un ace ristabilisce la parità (17-17). Dopo due scambi la Lube cambia diagonale. Il centrale Tenorio colpisce in attacco e a muro (20-18). Sul 22-20 rientrano Boninfante e Lagumdzija, ma Modena rimette a posto la situazione dopo l’ace di Gutierrez (22-22). I duelli finali vanno ai biancorossi, che chiudono con il muro di Bottolo (25-22). Sono 5 i punti di Lagumdzija con l’83%, 4 quelli di Loeppky con il 100%. Gialli performanti al servizio (2 ace), biancorossi efficaci in attacco (68%) e a muro (3 a 0 i vincenti).

All’inizio di secondo set l’ingresso di Anzani e il servizio di Rinaldi rilanciano Modena (5-7). Dopo il pari cuciniero a 9, i gialli si riprendono il +2 sul muro di Anzani (9-11). I salvataggi di Balaso e la lucidità dei cucinieri valgono il sorpasso (13-12). Il parziale di 3-0 dei rivali, con Rinaldi efficace, indirizza il punteggio (13-15) fino al mani out di Loeppky e al block di Bottolo (18-18), che poi va a segno con un diagonale e un muro (5 punti a fine set), intervallati dal block di Tenorio (23-20). La Lube schiera Orduna e Dirlic in diagonale, ma è il terzo muro di Tenorio a chiudere i conti (25-22). Il parziale ricalca il precedente: Modena insidiosa al servizio (2 ace), Civitanova più precisa in attacco, dominante a muro (5-1 i vincenti).

Ne terzo parziale Modena cerca lo sprint (1-4), poi torna momentaneamente l’equilibrio (8-8) prima della seconda sfuriata emiliana chiusa dall’ace di Gutierrez. (8-13). Sul 9-15 l’iraniano Poriya entra per Bottolo. A seguire l’opposto Dirlic e il palleggiatore Orduna. In campo si vede anche Bisotto, fresco di laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive a Torino. Il set meno equilibrato si chiude con un altro ace di Gutierrez (18-25). Gli uomini di Giuliani continuano a spingere dai 9 metri (5 a 3 per i gialli gli ace), i marchigiani soffrono molto al servizio, calano in attacco e per la prima volta perdono efficienza a muro.

Nel quarto set, caratterizzato da altri 5 punti di Loeppky, la Lube si schiera come nei primi due, nelle fila di Modena resta in campo Anzani e c’è Ikhbayri. Buona partenza dei biancorossi con il servizio di Boninfante e un grande Gargiulo (9-5). La Valsa Group rosicchia punti (9-8), ma la Lube risponde a tono e vola sul 13-8 dopo il primo tempo di Gargiulo. I cucinieri continuano a bucare Modena al centro, anche con Tenorio, e allungano con l’ace di Lagumdzija (16-10). Nel finale c’è Bisotto. Bottolo, Tenorio e Lagumdzija dilagano (24-16). Il match si spegne sul servizio a rete di Sanguinetti (25-17).

Titolo di top scorer della gara a Rinaldi (19), in doppia cifra per la Lube Lagumdzija (15), Bottolo (13) e Loeppky (13).