“Pompieropoli” in piazza fa il pieno di bambini: per un giorno tutti… Vigili del fuoco!

Un’ondata di entusiasmo e allegria ha invaso Piazza del Popolo in occasione della nuova edizione di “Pompieropoli”, evento che ha concluso in grande stile il calendario delle manifestazioni per la festa del compatrono San Pacifico, organizzate dai Frati minori del santuario di San Pacifico.

L’iniziativa, a cura dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco della sezione di Macerata, ha riscosso un successo straordinario, attirando centinaia di bambini e famiglie. La piazza si è trasformata per un pomeriggio in un vero e proprio parco a tema, dove i più piccoli hanno potuto vivere l’emozione di diventare “pompieri per un giorno”.

Uomini del “115”, unità speciali e numerosi volontari hanno allestito un percorso ludico-educativo progettato per far misurare i bambini con reali difficoltà in totale sicurezza. Tra i vari passaggi, i piccoli aspiranti vigili del fuoco si sono cimentati nell’attraversamento di ponti tibetani, nella discesa del palo e nello spegnimento di un incendio simulato, il tutto sotto la guida attenta e esperta del personale.

L’evento è stato arricchito dalla presenza di numerosi mezzi e unità speciali, che hanno catturato la curiosità di grandi e piccini. Oltre alle moderne unità mobili e a quelle speciali che hanno permesso la discesa con le corde da una delle finestre dell’edificio che ospita il teatro Feronia, erano presenti anche le unità cinofile e quelle per il soccorso in acqua, con un acquascooter e un gommone. Un dispiegamento di forze che ha offerto un’opportunità unica di conoscere da vicino il lavoro e l’impegno quotidiano dei Vigili del fuoco.

“Pompieropoli” si è confermata come una manifestazione non solo di grande divertimento, ma anche di alto valore educativo, veicolando in modo giocoso i concetti di sicurezza, prevenzione e solidarietà che sono alla base della missione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.