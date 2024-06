Serralta, tutti a cena per festeggiare il Palio 2024 e la promozione in 2^ Categoria

A Serralta si respira sempre grande entusiasmo, ma questi mesi d’inizio estate sono davvero carichi di soddisfazioni. Dopo il successo nel calcio – con la squadra che ha vinto il campionato di 3^ Categoria ed è tornata, quindi, in Seconda – la frazione ha raggiunto un traguardo storico come la vittoria del Palio dei castelli a distanza di 31 anni dall’ultima affermazione. Così, per festeggiare i trionfi, non poteva mancare una grande cena comunitaria al campo sportivo, a base di penne, porchetta e torta arancionera. Hanno partecipato anche i rappresentanti degli altri castelli e rioni, nonché i membri dell’Associazione Palio, oltre a tanti amici legati al territorio di Serralta.

Grande soddisfazione per il capocontrada Sergio Sparvoli: “Trentuno anni fa, quando vincemmo, correvo anch’io con la torre in spalla – dice – e ora, dopo così lungo tempo, siamo tornati a casa di nuovo con il Palio: è un’emozione incredibile, una gioia indescrivibile. Quest’anno ho partecipato agli allenamenti del tiro alla fune, facendo la riserva… Ma con i nostri tiratori era impossibile essere titolare: abbiamo messo in pedana una squadra fortissima, capace di vincere 10 tirate su 10. Tutti i nostri atleti comunque sono stati eccezionali, a cominciare dai più piccoli, i quali sono arrivati secondi. Un grande grazie va ai loro genitori che li hanno accompagnati due volte alla settimana fino a Serralta, per almeno due mesi, per allenarsi nei giochi. Ringrazio inoltre la coordinatrice di tutto questo bellissimo evento: Sara Cannillo!”.

La frazione di Serralta, dunque, conferma il proprio spiccato senso di comunità, inneggiando a sentimenti di amicizia e onestà. Emblematico il motto scritto sulle magliette celebrative: “Sordi e paura, mai avuti!”.

