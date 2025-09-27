Settempeda “corsara” a Mogliano: gol su rigore di Marco Tulli (0-1)

La Settempeda riprende la marcia dopo il ko con l’Aurora Treia centrando i tre punti sul campo del neopromosso Borgo Mogliano. Si impone con il minimo scarto la formazione biancorossa trovando il gol vittoria su penalty trasformato da Marco Tulli che così si sblocca festeggiando la prima rete in stagione. Match intenso, combattuto e sostanzialmente equilibrato deciso dall’episodio del rigore che ha dato il successo agli ospiti. Un Mogliano intraprendente e ben messo in campo che ha dato filo da torcere alla Settempeda, poco dentro la partita, per tutto il primo tempo giocando meglio e costruendo alcune occasioni per passare in vantaggio, ma non concretizzate. L’intervallo ha restituito una Settempeda diversa, con altro ritmo e atteggiamento oltre che con un piglio più adatto al tipo di partita e così i biancorossi sono cresciuti sul piano della manovra e nell’attenzione, trovando in tutto ciò l’azione decisiva. Classifica che quindi torna a muoversi e si profila ora un prossimo turno bello ricco: in calendario il derby contro il Camerino, reso ancora più frizzante dal fatto che le due squadre appaiate a quota 9 punti.

La cronaca

Per la seconda trasferta di campionato la Settempeda rende visita alla matricola Borgo Mogliano. Nel nuovo comunale “Dino Ferretti” i bianconeri locali, novità del girone B, scendono in campo con il 4-3-3 previsto ed improntato su di un buon impianto difensivo e sul bomber Curzi in avanti; biancorossi ospiti con qualche novità tattica e con la difesa ancora incompleta. I primi minuti mostrano un Borgo Mogliano convinto e determinato. Nel giro di 60’’ Marchegiani è chiamato a produrre due interventi consecutivi: prima in tuffo sul destro su punizione di Castelli poi sul colpo di testa di Appignanesi sull’angolo seguente. Poco dopo contropiede locale con Mongiello che serve in profondità Ismaini che calcia in corsa in modo però impreciso. Risposta concreta della Settempeda al 21’ con Brandi che può sfruttare un bel cross per colpire di testa da ottima posizione, ma la deviazione è sul fondo. Al 30’ ancora su calcio piazzato il Borgo Mogliano impegna Marchegiani, in precedenza ancora sollecitato su tiro dal limite ad una presa a terra, al tuffo per toccare in angolo. Qualche istante dopo ripartenza di Curzi che vede libero Mongiello verso il secondo palo il quale però non riesce a tirare anche perché disturbato da Brandi. Al 39’ pallone che arriva a centro area dove Mongiello anticipa tutti e spara alto con il destro. Poco prima del riposo di metà gara è Montanari a provarci dalla distanza con il sinistro con Conti che mancala presa e che poi recupera la sfera andando in tuffo ad anticipare gli avversari. La ripresa inizia con una Settempeda che più attiva. Un tentativo di Compagnucci in mischia va sul fondo di poco. Arrivano i primi cambi. La Settempeda ne fa due in contemporanea: Rango (buon ingresso) e Monachesi per Bernabei e Ammora.

A metà frazione il punteggio cambia. Sugli sviluppi di una punizione dal limite eseguita da Perez il pallone resta in area con Guermandi lesto a recuperarla. Arriva un difensore che stende il centravanti ospite. Fallo ingenuo, ma apparso evidente. Il rigore assegnato viene realizzato da Tulli con freddezza a precisione. L’attaccante trova così il suo primo gol in campionato. Una volta trovato il prezioso vantaggio, i biancorossi devono gestire e la scelta è il passaggio a tre dietro con il subentrante e rientrante Zappasodi che fa il centrale (dentro nel finale anche Eugeni). Al 39’ capitan Quadrini calcia in porta da posizione defilata su palla inattiva con Conti che si ritrova addosso la sfera ma riesce a respingere. Nella fase conclusiva del match, compresi i 5’ di recupero, non accade in pratica più nulla. Il Mogliano, ormai privo di forze, è incapace di creare pericoli mentre la Settempeda rimane molto attenta e non sbaglia nulla fino al triplice fischio che conferma tre punti importanti.

Il tabellino

BORGO MOGLIANO – SETTEMPEDA 0-1

MARCATORI: 22’st Tulli su rigore

BORGO MOGLIANO: Conti, Tarulli, Mazzetti Valerio, Ruani (17’ st Bontempo), Appignanesi (29’ st Buresta), Sako, Ismaini (36’ st Verdicchio), Castelli (13’ st Bah), Curzi, Mongiello (26’ st Zeqiri), Mazzetti Michele. A disp. Giustozzi, Quintili, De Angelis, Benigni. All. Eleuteri

SETTEMPEDA: Marchegiani, Quadrini (43’ st Eugeni), Bernabei (10’ st Rango), Pagliari, Brandi, Montanari, Ammora (10’ st Monachesi), Perez, Guermandi, Compagnucci (17’ st Sfrappini), Tulli (26’ st Zappasodi). A disp. Giulietti, Sigismondi, Paciaroni, Meschini. All. Patacchini (Pierantoni squalificato)

ARBITRO: Campoli di Ancona

NOTE: ammoniti Castelli, Guermandi . Angoli: 1-5. Recupero: st 5’

Roberto Pellegrino