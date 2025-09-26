La Settempeda rinforza il reparto Under: preso Riccardo Borgiani (classe 2007)

In vista dell’imminente trasferta sul campo del neopromosso Borgo Mogliano, quarta giornata di campionato, la Settempeda amplia il proprio pacchetto di under tesserando il classe 2007 Riccardo Borgiani.

Il nuovo numero 21 biancorosso, già convocato per la partita di domani dopo essere arrivato a inizio settimana, è un altro prodotto del vivaio della Maceratese, da dove giunge in prestito e dopo aver avuto l’opportunità di vivere negli ultimi tempi un’esperienza importante in prima squadra. Centrocampista centrale, ma all’occorrenza capace di giostrare anche come mezzala, di buona tecnica e di buone visione di gioco, Borgiani è un elemento molto interessante e di cui si parla molto bene. La Settempeda, dunque, rafforza gli under con un prospetto di qualità e che sarà molto utile alla causa come soluzione tattica in più e per garantire maggior rotazione tra i fuori quota. Come detto Borgiani sarà a disposizione fin da Mogliano, gara in cui potrà già avere spazio in un match che la Settempeda non vuole sbagliare e dove l’obiettivo sarà puntare al bottino pieno sia per riscattare immediatamente il primo ko in casa e nel torneo di sabato scorso sia per tornare a muovere la classifica.

Roberto Pellegrino