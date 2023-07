Nei giorni scorsi si sono diplomati all’Itts “Divini” i primi studenti del nuovo indirizzo di Grafica e comunicazione. Gli esami di maturità sono andati bene e i 15 iscritti hanno raggiunto con bei voti il loro primo importante traguardo formativo. Letizia Carradori di Matelica ha conseguito il diploma addirittura con 100 e lode; poi altri due ragazzi si sono diplomati con 100: Leonardo Bravetti, pure di Matelica, e Lorenzo Marziali di Ussita. Il resto della classe ha ottenuto voti medio alti. Una soddisfazione per tutti, a coronamento di un percorso di studi di qualità, che rende onore non solo agli studenti, ma anche agli insegnanti che li hanno adeguatamente preparati sia per il mondo del lavoro, in un settore di grande interesse e attualità, sia per proseguire gli studi stessi all’università.

Si è chiuso, quindi, il primo ciclo di Grafica e comunicazione, un indirizzo che piace e che avanza a pieno regime assieme agli altri corsi “storici” del “Divini”.