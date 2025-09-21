Giornate europee Patrimonio: sabato 27 apre il parco archeologico di Septempeda

Anche il Parco archeologico di Septempeda si unisce alle celebrazioni delle Giornate europee del Patrimonio 2025, la grande iniziativa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e naturalistico. In occasione di questo importante evento la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata ha autorizzato l’apertura straordinaria del sito archeologico di San Severino per sabato 27 settembre.

Il tema di quest’anno, “Architetture: l’arte di costruire”, pone l’attenzione sulle strutture che testimoniano la creatività e la resilienza delle comunità nel corso dei secoli, e Septempeda ne è un esempio perfetto.

Per l’occasione il parco accoglierà il pubblico dalle ore 9 alle ore 18 con visite guidate gratuite da parte del personale della Soprintendenza. L’iniziativa, autorizzata dal Soprintendente, architetto Giovanni Issini, e seguita dalla referente per la tutela archeologica, dottoressa Cecilia Gobbi, rappresenta un’opportunità unica per scoprire le radici romane del territorio.

I visitatori potranno esplorare i monumenti dell’antica città romana, tra cui l’imponente area termale, la Porta Sud e un complesso artigianale con le fornaci per la produzione di vasi in terra sigillata. Il percorso guidato permetterà di ammirare le imponenti mura in opera quadrata, le strade lastricate in grossi basoli che ricalcano l’antico decumano massimo e i resti di edifici che testimoniano la vita quotidiana di un tempo.