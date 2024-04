Basket, quarti di finale dei play off: a Senigallia prevale il fattore campo

Non riesce l’impresa corsara alla Rhütten San Severino che nella prima gara dei quarti di finale dei play off promozione cede al Senigallia 2020 per 74-66 con qualche rimpianto per non aver sfruttato a dovere le pur poche occasioni avute di realizzare il blitz. «Siamo partiti decisamente contratti – analizza il match il diesse biancorosso Guido Grillo – con cinque palle perse nelle prime sei azioni e dieci punti da recuperare. Poi il match è proceduto a strappi e nel secondo quarto abbiamo pure messo il “muso” avanti sul 22-21. Successivamente, però, abbiamo beccato un contro parziale di 0-15 che ci ha riportati al largo. Siamo tuttavia riusciti a tornare sotto di 4 punti ed a 40” dalla fine ci saremmo potuti riportare anche sul -1 se un paio di azioni fossero terminate con successo, ma non è andata così ed il fallo sistematico che abbiamo attuato non ha prodotto gli effetti sperati. Contro il giovane e forte quintetto senigalliese siamo mancati un po’ nel tiro dalla distanza ed abbiamo commesso un numero eccessivo di falli, tanto che i padroni di casa hanno messo a segno ben 25 punti dalla lunetta. Tuttavia reputo la direzione arbitrale equa e condivisibile. Il confronto è stato fisico, ma corretto. Eccessivo anche il numero delle nostre palle perse. Ora però resettiamo il tutto e prepariamoci per gara 2 di giovedì prossimo alle 21.00 al palasport Ciarapica». La Rhütten di coach Samuele Campetella ha tutte le carte in regola per potersi imporre ed allungare la stagione a gara 3 dei quarti. I tifosi comunque hanno già apprezzato il fatto di aver centrato il traguardo play-off che a un certo punto della regular season sembrava una chimera.

SENIGALLIA BASKET 2020 – RHÜTTEN SAN SEVERINO 74-66

SENIGALLIA 2020: Tagnani 9, Valletti, Terenzi n.e., Maltempi 9, Fabbri n.e., Diamantini 11, Giuliani 6, Terenzi 26, Camilletti, Marini, Pegoli n.e., Rosatti 13. All. Galli

RHÜTTEN: Magnatti, Vignati 2, Fianchini, Migliarese n.e., Cruciani 16, Potenza 12, Della Rocca 3 (1tiro da 3 punti), Tiranti 4 (1t. da 3p.), Ortenzi 8, Piermattei 2, Sorci 14 (1t. da 3p.), Strappaveccia 5 (1t. da 3p.). All. Campetella

Parziali: 19-14, 22-13, 16-22, 17-17; progressivi: 19-14, 41-27, 57-49, 74-66; usciti per 5 falli Maltempi (Senigallia) e Della Rocca (San Severino).

Luca Muscolini