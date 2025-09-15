Risanamento strade provinciali: 200 mila euro di lavori sulla “127” per Tolentino

La manutenzione lungo le strade del territorio, per garantire la sicurezza degli automobilisti, resta una delle priorità dell’amministrazione provinciale. Per questo l’Ente continua ad approvare una serie di progetti che andranno a migliorare la viabilità in diverse zone. Ultimi in ordine di tempo sono stati i progetti relativi ai tratti che ricadono nei Comuni di Corridonia, Tolentino e San Severino.

In particolare 200 mila euro saranno impiegati per sistemare la Sp 127 “Tolentino-San Severino”. Il risanamento della pavimentazione della strada in oggetto trova giustificazione dal grado di invecchiamento e usura del manto esistente. Il piano stradale, infatti, in molti tratti mostra una condizione di generale ammaloramento e sono presenti abbassamenti della sede stradale causa di pericolo per gli utenti in transito. In generale l’intervento realizzerà un nuovo tappeto d’usura sopra il preesistente con conglomerato tradizionale, mentre nei tratti più deformati verrà prima realizzata una risagomatura con binder tradizionale e, successivamente, verrà steso il tappeto d’usura.