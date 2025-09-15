Primo giorno di scuola al “Tacchi Venturi”: più di mille alunni e 141 insegnanti

Sono 1.004 gli alunni in totale, di cui 238 bimbi all’Infanzia, 459 scolari alla Primaria e 307 studenti alla Secondaria; ben 141 i docenti complessivi ripartiti per ordine: 27 maestre d’Infanzia, 68 alle ex Elementari e 46 alle vecchie Medie alla testa di 11 sezioni dell’Infanzia, 23 classi di Primaria comprese le 5 della popolosa frazione di Cesolo e 15 di Secondaria.

Il tutto “spalmato” sul plesso centrale del Tacchi Venturi, sui quattro cittadini di via D’Alessandro, Luzio, Gentili e Virgilio con l’aggiunta della scuola di Cesolo.

L’esercito del Comprensivo Tacchi Venturi retto dalla dirigente Catia Scattolini si è messo regolarmente in moto, salutato dal primo cittadino Rosa Piermattei che ha accolto, prima di recarsi negli altri istituti cittadini, i giovani studenti delle cinque classi prime della Secondaria nell’atrio del plesso centrale.

«La scuola – ha ribadito il primo cittadino – è il cuore pulsante della nostra comunità, un luogo non solo di nozioni ma di crescita personale, socializzazione e costruzione del futuro. Qui si impara a diventare i cittadini di domani. Auguro un anno scolastico sereno e proficuo ai ragazzi, ai docenti e a tutti gli operatori scolastici ringraziando al contempo le famiglie, il primo e fondamentale punto di riferimento. Per voi ragazzi questi sono gli anni più belli della vostra vita. Non sciupateli».

La dirigente Scattolini, nel ribadire la sua disponibilità, ha sollecitato gli studenti «ad impegnarsi con costanza nello studio, partecipare attivamente alla vita scolastica e alle iniziative che saranno proposte con un atteggiamento positivo e rispettoso verso compagni e insegnanti».

Ha quindi salutato i ragazzi di prima media ricordando le parole del direttore generale dell’Ufficio scolastico per le Marche, Donatella D’Amico: «Ogni anno scolastico che si apre è una porta che si spalanca sul futuro. La scuola è il luogo dove si impara ad essere. È il laboratorio delle vostre passioni, il terreno fertile delle vostre curiosità, la palestra delle vostre responsabilità. Ogni vostra conquista non sarà mai solo personale, ma arricchirà anche la comunità di cui fate parte».

La dirigente Scattolini, infine, ha ringraziato il sindaco per aver fornito le vernici e i collaboratori scolastici per aver tinteggiato aule e corridoi durante la pausa estiva. C’è poi la novità in ogni aula di un mini armadietto, con apposita chiusura gestita dagli insegnanti, dove gli alunni depositano i propri cellulari a inizio mattinata per poi riprenderli al momento di tornare a casa. Ogni alunno ha a disposizione uno spazio corrispondente al numero progressivo del suo cognome nel registro di classe.

Luca Muscolini