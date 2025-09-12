“Turismo lento e sviluppo del territorio: opportunità per imprese e giovani”: incontro al “Divini”

San Severino Marche si prepara ad accogliere un appuntamento importante per il futuro del territorio. L’associazione Pranzo al sacco, promotrice del Cammino dei Forti, ha organizzato l’incontro dal titolo “Turismo lento e sviluppo del territorio: opportunità per imprese e giovani”, che

si terrà martedì 16 settembre alle ore 18.30 nell’Aula magna dell’Itts “Divini”.

Un momento di confronto pensato per mettere in dialogo istituzioni, imprese e comunità locali. All’iniziativa sono stati invitati il senatore Guido Castelli, Commissario straordinario per la ricostruzione e rigenerazione sisma 2016, che dopo una prima fotografia sullo stato della ricostruzione e delle misure Next Appennino introdurrà le future opportunità per lo sviluppo socio economico dell’area del cratere, e la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche, Chiara Ercoli, che segue in particolare il settore dello Sviluppo del territorio e chiarirà gli aspetti tecnici.

Il focus dell’incontro sarà dedicato ai nuovi incentivi e bandi per il turismo rivolti a imprese e associazioni, connessi con il Programma dei Cammini, ma anche altre opportunità dedicate a chi vuole investire nell’area del cratere per gli altri settori merceologici. Non ultimo saranno introdotte

le agevolazioni legate all’imminente Piano nazionale autoimpiego, due strumenti centrali per favorire uno sviluppo sostenibile, inclusivo e duraturo delle aree interne.

“Come associazione – spiega Davìd Dignani, segretario di Pranzo al sacco – sentiamo la responsabilità di stimolare il confronto con le istituzioni per portare nel nostro territorio strumenti concreti di crescita. Il turismo lento e sostenibile non è solo un’opportunità culturale e sociale, ma può diventare una leva di sviluppo economico e di nuova occupazione, soprattutto per i giovani».

L’incontro sarà aperto alle realtà del territorio, associazioni, operatori economici e amministratori che intendono impegnarsi nella costruzione di un modello turistico rispettoso dell’ambiente e capace di valorizzare le risorse locali. Con questa iniziativa, l’associazione Pranzo al sacco ribadisce il proprio impegno nel promuovere un turismo lento e responsabile, convinta che la valorizzazione dei cammini, dei borghi e dei paesaggi dell’entroterra possa rappresentare una chiave strategica per il futuro delle Marche.