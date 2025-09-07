Elezioni regionali: gli spazi per le affissioni sono a Cesolo e in via D’Alessandro

In vista delle elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Marche, previste per domenica 28 e lunedì 29 settembre, la Giunta comunale ha approvato una apposita delibera per l’assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta.

L’affissione di manifesti e altro materiale di propaganda è consentita esclusivamente in due spazi ubicati in via Lorenzo d’Alessandro, nel capoluogo, e nella frazione di Cesolo all’altezza dell’incrocio fra la “502” e la strada comunale per Colmone-Pitino.

A seguito degli eventi sismici e dei lavori di ricostruzione in corso, infatti, i tradizionali spazi in viale Mazzini e in via Padre Giuseppe Zampa non sono più disponibili.