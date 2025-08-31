Venerdì si riunisce il Consiglio comunale: si dibatte anche di “bretella” e servizio idrico

Venerdì 5 settembre si tiene una nuova seduta del Consiglio comunale. L’assise settempedana è stata convocata per le ore 19 a Palazzo comunale.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta, subito dopo le comunicazioni del sindaco Rosa Piermattei, un’interrogazione del gruppo consiliare San Severino Futura sull’intervalliva Tolentino – San Severino Marche e poi la deliberazione relativa alla costituzione del gestore unico del servizio idrico integrato nell’Ato3 Marche Centro.

Il Consiglio sarà poi chiamato ad approvare un nuovo atto di adesione in esecuzione a quanto previsto nel secondo addendum alla convenzione stipulata tra il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche e Consap in merito all’intervento di risanamento di uno smottamento del rilevato della strada comunale denominata “Anello di Pitino” a seguito del dissesto idrogeologico causato dagli eventi alluvionali del maggio 2023.