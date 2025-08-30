Volley, al via la preparazione della Sios Novavetro di coach Federico Domizioli

Tutto pronto a San Severino per dare avvio alla nuova stagione della pallavolo settempedana. La società – che celebra quest’anno i 50 anni di attività – è impegnata nella programmazione di numerosi appuntamenti.

Innanzi tutto lunedì 1 settembre inizierà la preparazione della squadra maschile Sios Novavetro in vista del prossimo campionato di serie B nazionale. Agli ordini del nuovo coach Federico Domizioli i ragazzi cominceranno a sudare al palasport “Ciarapica” sotto l’attenta regia del direttore sportivo Riccardo Modica. A guidare le sedute di allenamento ci saranno anche il nuovo secondo allenatore Mattia Macellari e il riconfermato preparatore atletico Luca Tombesi.

In particolare coach Macellari avrà anche l’incarico di guidare la Prima Divisione maschile. “Per me – dice – è senz’altro un onore prendere parte ai progetti sportivi di questa società. San Severino per la pallavolo rappresenta una piazza storica in cui si può lavorare bene, con soddisfazione. Ai più giovani cercherò di trasmettere il mio entusiasmo e quei contenuti tecnici e umani che potranno essere utili al loro percorso di maturazione sportiva. I risultati? Sono fiducioso, arriveranno sia in campo che fuori”.

Luca Tombesi, invece, resta il “cuore pulsante” del gruppo. Infatti, grazie alla sua professionalità, il Club punta a sviluppare forza, agilità, coordinazione e a prevenire gli infortuni. Insomma, la sua riconferma viene vista come una sicurezza per tutto l’ambiente.

Nel frattempo la società sta cercando di “puntellare” ulteriormente il roster e lavora a un calendario di amichevoli che saranno utili al coach per amalgamare la squadra.

Lunedì 8 settembre, intanto, prenderanno il via i corsi di pallavolo per i più piccoli, dai 5 anni in su. Tutti i lunedì e venerdì, fino al 30 settembre, tutti i bambini e le bambine che lo vorranno potranno provare gratuitamente a giocare a pallavolo al palasport “Ciarapica” dalle 16.30 alle 18. La partecipazione è libera, basta un certificato medico rilasciato dal pediatra. Infoline: 3497743391 (segreteria) o 3331922465 (Valentina).