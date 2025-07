Previsioni meteo avverse, rinviato l’evento “Di Guerra e di Pace” alle Terme romane

A causa delle annunciate previsioni meteo avverse, l’evento “Di Guerra e di Pace”, in programma per lunedì 28 luglio alle Terme romane nel parco archeologico di “Septempeda” viene rinviato a data da destinarsi. Come noto, “Di Guerra e di Pace” è l’ultima produzione originale dei Teatri di Sanseverino, nata da un’idea di Francesco Rapaccioni, ed è una delle tappe del prestigioso festival regionale Teatri antichi uniti (Tau).

L’Amministrazione comunale di San Severino e gli organizzatori si scusano per il disagio e ringraziano il pubblico per la comprensione.