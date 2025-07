Volley, primo colpo della Sios Novavetro: arriva il centrale Michael Molinari

Il primo colpo della San Severino Volley per il prossimo campionato di serie B maschile è quello che risponde al nome di Michael Molinari, centrale di 197 centimetri, 27 anni, originario proprio di San Severino. Dal 2018 a oggi ha sempre giocato in formazioni di A2 e A3; nella passata stagione era all’Abba Pineto in A2. Dunque, un innesto di categoria superiore e, soprattutto, un ragazzo che ha nel cuore la maglia della Sios Novavetro, la squadra del suo paese.

“Dopo tanti anni in giro per l’Italia – dice Molinari – avevo voglia di ritornare a casa e, parlando con la società, mi ha entusiasmato molto il progetto. Il Club è ambizioso, vuole crescere, perciò è stato un connubio perfetto. Le mie aspettative? Penso che sarà un campionato tosto, ma San Severino potrà dire la sua con l’obiettivo di cercare di divertirci il più possibile, perché poi le cose vengono tutte più semplici. Inoltre dovremo portare più gente possibile al palasport: sarebbe bellissimo vederlo pieno, è fondamentale avere il sostegno dei tifosi”.

Poi Michael aggiunge: “Porterò la mia esperienza maturata in questi anni, mettendomi a disposizione dei più giovani per aiutarli a crescere e dando il 100 per cento di me stesso”.

Dunque, primo innesto per la nuova formazione di coach Federico Domizioli, che andrà via via delineandosi in attesa dell’inizio della preparazione.