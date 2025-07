Scuola: il benvenuto alla nuova docente in ruolo Roberta Saracco

L’avevamo lasciata “tra color che son sospesi” avendo superato in scioltezza nel mese di giugno, di fronte al Comitato di valutazione, il primo passo a livello d’istituto per la definitiva immissione in ruolo, dopo aver svolto con grande impegno l’anno di prova. Ma poiché ogni storia deve avere il suo epilogo, nonostante l’anno scolastico 2024-25 sia ormai alle spalle, vi raccontiamo anche il suo lieto spin off.

La giovane docente di Sostegno Roberta Saracco, nonostante sia stata messa a dura prova da un anno di quotidiana routine sulle quattro ruote Civitanova Marche (dove risiede) – San Severino, ha palesato grande freschezza, unita a lucidità e profonda competenza di un ruolo, quello del docente di Sostegno, mai propriamente agevole, anche nel secondo ed ultimo atto dell’anno di prova.

Dopo aver estratto a sorte, lunedì 14 giugno, una tra le tre tracce proposte dal Comitato di valutazione interno formato dalla dirigente Catia Scattolini e dalle insegnanti Gabriella Sparvoli, Alessandra Aronne e Francesca Cerreti, rappresentanti di ciascuno dei tre ordini di insegnamento del “Tacchi Venturi”, con il tutor della docente Luca Muscolini a supporto e dal commissario esterno, la dirigente del popoloso Comprensivo Don Bosco-Lucatelli di Tolentino, Mara Amico, è tornata a distanza di 24 ore davanti alla commissione per una lezione simulata che ha coinvolto le discipline di Scienze, Arte e Immagine ed Educazione civica.

Al termine della performance, dettagliata, sicura ed esauriente, il Comitato ha ribadito il giudizio ampiamente positivo sulla docente, che ha ricevuto il pass per l’incarico a tempo indeterminato come insegnante di Sostegno. Applauso sincero della Commissione, attenta e soddisfatta e la giornata iniziata con un pizzico di doverosa apprensione si è tramutata in uno splendido… sogno di mezza estate per la Saracco che ha ricevuto i complimenti del Comitato di valutazione con l’augurio delle migliori fortune per i prossimi incarichi che per lei si ipotizzano più vicini al luogo di residenza. Epilogo da libro cuore con gustoso spuntino e mamma e bambina della neo immessa in ruolo a fungere da degno corollario ad una giornata che Roberta Saracco ricorderà a lungo. Ed ora, per tutti, le meritate vacanze necessarie per la giusta ricarica delle batterie. Dal primo settembre, lancia in resta. Si ricomincia!

