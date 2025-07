La Settempeda prende un altro under: l’esterno d’attacco Pietro Ammora

La Settempeda continua a inserire under nel proprio organico e il volto nuovo fatto arrivare è quello di Pietro Ammora, cingolano, classe 2007.

Ammora è un esterno d’attacco che agisce prevalentemente sulla fascia sinistra, tecnico e veloce, con molta qualità. Per Pietro l’approdo in maglia biancorossa non è una novità in assoluto visto che di recente ha fatto parte della juniores settempedana che ha preso parte al torneo Carlini-Orselli e in quelle partite Pietro si è messo in mostra attirando le attenzioni dei dirigenti che hanno deciso di puntare su di lui per rinforzare il pacchetto under in vista del prossimo torneo di Promozione. Ora, dunque, Ammora indosserà una maglia più “pesante”, quella della prima squadra affrontando così il debutto fra i grandi, dopo aver vissuto esperienze nelle giovanili di Matelica, Ancona-Matelica e per ultima Recanatese (tre stagioni con Allievi e Juniores Nazionali).

“Per me sarà la prima volta fra i grandi e non vedo l’ora di cominciare – dice Pietro – sapendo che non sarà semplice il passaggio da un campionato giovanile ad una prima squadra, ma era una cosa che volevo fare e sono felice che ciò avvenga alla Settempeda. Spero che vada tutto bene sia per me che per la squadra. Punto a trovare spazio in un organico forte composto da tanti compagni validi, ma voglio ottenerlo perchè lo merito e non solo per la regola degli under. Sono pronto a mettermi in mostra e per questo mi impegnerò a fondo in una stagione che reputo importante per crescere e migliorare. La Settempeda è stata una scelta facile, perché ho conosciuto l’ambiente e qualche compagno che ora rivedrò e mi sono trovato molto bene con tutti così come mi sono piaciuti il mister, con cui ho parlato, e i dirigenti. La decisione di venire a San Severino è stata una conseguenza di tutto questo e non ho avuto dubbi . Sono convinto che la decisione presa sia la migliore per me”.

Roberto Pellegrino