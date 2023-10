Si ferma il cammino del Serralta nella Coppa Marche di serie D di calcio a cinque. Ai settempedani non basta il buon pareggio ottenuto in trasferta sul parquet del Cus Camerino. Il 4-4 finale costa l’eliminazione ai gialloblù che devono così salutare il torneo con un turno di anticipo prima della conclusione del girone (classifica: Stese 6, Camerino 4, Serralta 1, Piediripa 0). Adesso non resta che riservare tutte le energie al campionato che rimane un obiettivo importante e dove l’avvio è stato promettente e più che positivo.

Sfida combattuta ed equilibrata che ha visto affrontarsi due squadre in salute e pronte a darsi battaglia. Serralta sempre in vantaggio ma puntualmente raggiunto dai locali che hanno ribattuto colpo su colpo dimostrando carattere e voglia di “vendicare” la netta sconfitta patita nel match d’esordio di campionato. Per i ragazzi di Gentilucci si ritorna in campo da primi in classifica con la trasferta contro il Fiuminata (venerdì 13 ottobre, ore 21, in quel di Pioraco).

La cronaca

Partita di metà settimana per il Serralta che deve recarsi nella vicina Camerino per sostenere l’impegno di Coppa Marche contro il Cus. E’ la seconda giornata del girone e va in scena il replay della sfida di campionato vinta dai settempedani. La partenza gialloblù è ottima tanto che dopo sette minuti è Liuti a sbloccare il punteggio spingendo in porta un illuminante assist di Bonci. Vantaggio che resiste solo 4 minuti dato che il Camerino trova il pari su gran botta su punizione di Santucci. Bonci è in serata e lo dimostra colpendo il palo (14’) e poi siglando il nuovo vantaggio ospite con un tocco preciso sul secondo palo dopo dribbling e passaggio di Nardi (16’). Il Cus è in partita e fa 2-2 sempre con Santucci che al 24’ trasforma un penalty. Il Serralta va al riposo avanti perché Pizzichini è bravo a raccogliere una respinta della difesa sugli sviluppi di un corner trovando il varco giusto per mettere in rete. Ripresa che parte con doppia novità tra i pali con le due formazioni che cambiano i portieri. Luciano, entrato nel Serralta, è protagonista di una bella parata sul diagonale di Vingione. La gara viaggia sul filo dell’equilibrio e sarà il finale a regalare altre emozioni. I gialloblù sembrano gestire il prezioso minimo vantaggio, ma al 24’ viene ristabilita la parità: Pucci ben servito trova il gol da pochi passi. Il Serralta è deciso a vincere e al 29’ un gran tiro da fuori di Bonci sorprende il portiere dando il 3-4. Neanche il tempo di gioire per gli ospiti che il Camerino impatta (30’): è Santucci a firmare il 4-4 e la tripletta personale. Le occasioni da gol non sono finite perché le due squadre vogliono il successo. Gouveia Guilherme ci prova in diagonale con Cencioni che ribatte con un buon riflesso. Capovolgimento di fronte e clamoroso palo di Pucci per i padroni di casa. Il risultato però non cambia più e l’incontro si chiude sul 4-4. Il Serralta è eliminato; il CUS deve aspettare l’ultima giornata per conoscere il proprio destino.

Formazioni

CUS CAMERINO: Cencioni, Mandara, Cassini, Ciavattini, Pucci, Caramanti, Giostra, Mobili, Ciaffoni, Materazzi, Santucci, Vingione. All. Falsetti

SERRALTA: Luciano, Vignati, Dialuce, Bonci, Gouveia Gustavo, Liuti, Zagaglia, Gouveia Guilherme, Piccinini, Nardi, Pizzichini, Uncini, All. Gentilucci

